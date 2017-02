Schop gaat de grond in voor glasvezel in Bunne

BUNNE - In Bunne wordt vandaag begonnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Het initiatief komt van de Coöperatie Glasvezel Noord. "Dit is het eerste deelproject. We beginnen in Bunne en gaan de komende maanden 111 kilometer glasvezel aanleggen", vertelt Richard Kievit van de coöperatie.Globaal strekt het gebied waar de coöperatie glasvezel willen aanleggen van Groningen Airport Eelde tot de Friese grens en van Peize tot de kop van de Vaart in Bovensmilde."In totaal kunnen er dertienhonderd aansluitingen gemaakt worden. Hier in Bunne doet 95 procent van de mensen mee. Dat is een heel hoge score en die score is ook de reden dat het plan kan doorgaan."Omdat de glasvezel moet worden aangelegd in het buitengebied, zijn de aansluitingen soms ver van elkaar. Dat betekent dat de kosten voor de aanleg ook relatief hoog zijn. Volgens Kievit is het daarom belangrijk dat veel inwoners meedoen.Tot dit weekend kunnen mensen in Bunne en omgeving zich nog aanmelden bij Coöperatie Glasvezel Noord als ze ook een glasvezelnetwerk willen.Kievit is duidelijk over waarom mensen mee zouden moeten doen. "Glasvezel is storingsvrij en het internet is veel sneller. Mensen zitten hier nu met heel lage snelheden. Ook de televisieontvangst is niet heel goed nu; je krijgt vaak blokjes op je scherm te zien."