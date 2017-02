Honderd Drenten gezocht voor werk in Duitsland

Werkplein Zuidoost Drenthe (foto: Martin Zaagman, persbureau Bennie Wolbers)

EMMEN/DUITSLAND - Meer dan honderd Drenten die werk zoeken, kunnen zo aan de slag in Duitsland. Dat zegt het UWV. Het bedrijf heeft vacatures uitstaan voor twee bedrijven net over de grens.

De Duitsers zijn op zoek naar mensen die met hun handen werken. Volgens het UWV is dit een kans voor de ruim vijfduizend laaggeschoolde werkzoekenden in de regio. Daarnaast kunnen mensen die er een tijdje uit zijn geweest ook bij de oosterburen terecht.



In Drenthe zijn 14.000 mensen die niet werken, maar dat wel graag willen. Veertig procent van hen is laagopgeleid.



Omdat steeds meer Nederlanders naar Duitsland gaan om te werken is er het 'Actieplan Grensoverschrijdend Werken'. De doelstelling is om vierhonderd mensen aan het werk te krijgen.

Door: Ineke Kemper Correctie melden