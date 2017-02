'Aanleg zonnepark kan snel en is goedkoper dan windpark'

2E EXLOERMOND - De vergevorderde plannen van het Friese bedrijf Powerfield voor een grootschalig zonnepark in de Veenkoloniën zijn nog niet van de baan.

Dat zegt Symen Jellema van het bedrijf.Minister Kamp van Economische Zaken zei eerder deze week dat een zonnepark geen vervanging kan zijn voor het geplande windpark met 45 molens."Dat is jammer. Wij hebben duidelijk aangetoond dat er wel alternatieven mogelijk zijn. Zoals Kamp het nu zei, lijkt het alsof het onmogelijk is", reageert Jellema. Hij zegt dat de procedures kort kunnen zijn en dat de aanleg van een zonnepark zelfs iets goedkoper is dan de aanleg van een windpark.Maar het bedrijf legt zich niet neer bij de uitspraken van Kamp en de minister zelf wil nog in gesprek met Powerfield. "Minister Kamp heeft ons uitgenodigd om te komen praten. Dus het is nog geen gelopen zaak. Hij belde gisteren zelf", vervolgt Jellema.Als de minister vindt dat een zonnepark niet een heel windpark kan vervangen, is wat Jellema betreft een combinatie van beide ook een optie. Het gesprek met Kamp staat begin volgende maand gepland.