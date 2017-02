Directeur Mensinge: Volgende maand meer duidelijkheid over toekomst

RODEN - Directeur Ids Dijkstra van Landgoed Mensinge in Roden hoopt over een maand meer duidelijkheid te hebben over hoe het verder moet met de stichting. Dan kan hij ook de dertig vrijwilligers bijpraten.

In de gemeenteraad van Noordenveld is gisteravond het onderzoeksrapport van BMC over het landgoed dat in financiële problemen zit, gepresenteerd. Om de beherende stichting van de havezate weer gezond te maken, moeten volgens BMC de culturele activiteiten gesplitst worden van het museum.Ook is een eenmalige investering van de gemeente van 150.000 euro nodig.Dijkstra deelt de conclusies. "Door het loskoppelen krijgen we de verschillende onderdelen van Mensinge helderder voor de bril. Voor het deel dat losgekoppeld wordt, de havezate, moet een oplossing komen. Mogelijke opties zijn samenwerking met het Drents Museum, het Drentse Landschap of Museum Kinderwereld."De opdracht van de gemeente Noordenveld aan de stichting was 'maak een bruisend centrum'. Uit het BMC-rapport blijkt dat die opdracht te groot was voor de stichting. Hoewel BMC ook concludeert dat de prestaties van de bioscoop, het theater en het museum goed waren, ging het financieel mis. Maar Dijkstra blijft hoopvol: "Zoals het plan nu is, komen we wel weer tot een financieel gezonde stichting."