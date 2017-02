Emmen is het Gooi van Drenthe

Een van de duurdere optrekjes aan de Nieuw Amsterdamsestraat in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Emmen heeft ongeveer 500 huishoudens die een vermogen hebben van een miljoen euro of meer. Daarmee zijn in Emmen de meeste rijke huishoudens van onze provincie.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2015. Volgens het CBS zit er een stijgende lijn in de cijfers.Tynaarlo staat op de tweede plek en heeft zo'n 400 huishoudens, die een miljoen of meer bezitten.Borger-Odoorn, Meppel en Hoogeveen kennen de minste huishoudens die een miljoen bezitten, met ongeveer 200.