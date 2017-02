Klazienavener (53) met twee messen gepakt in bus

De Klazienavener had twee messen op zak (foto: Pixabay)

KLAZIENAVEEN - Een 53-jarige man uit Klazienaveen is vanochtend opgepakt omdat hij een medepassagier bedreigde in een bus.

Hij had twee messen op zak. Ook kregen medepassagiers de indruk dat hij een bom bij zich had. Maar dat laatste was niet het geval, meldt de politie.



Op de Statenweg in Emmen kreeg de buschauffeur een stopteken. De Klazienavener werd opgepakt en zit nog vast.