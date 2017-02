Oud-Dutchbatters ontroerd door Srebrenica-museum

POTOCARI - "Er hebben behoorlijk wat tranen gevloeid gisteren." Dat zegt oud-militair van Dutchbat Wim Dijkema uit Zuidlaren. Gisteren keek hij met andere oud-Dutchbatters alvast rond in het museum in het Bosnische Potocari over de val van Srebrenica in 1995.

Voor Dijkema was het ook emotioneel. "Er hingen zes foto's die ik destijds gemaakt heb op posterformaat. Dat was wel even confronterend."Dijkema fotografeerde onder meer een familie die zat te schaken en een straatbeeld met een minaret op de achtergrond. Dat die alledaagse beelden hem nog raken, komt volgens hem omdat hij in de zes maanden dat hij in Srebrenica was, echt heeft samengeleefd met de bevolking. "Met de meeste inwoners hadden we uitstekend contact."Van tevoren vonden de ex-militairen het spannend om naar het museum te gaan. "Maar ons bange vermoeden dat er misschien met een beschuldigende vinger naar ons gewezen zou worden, bleek niet te kloppen."Dat de Dutchbatters niet konden voorkomen dat de moslimenclave in juli 1995 viel en vervolgens achtduizend moslim-mannen en -jongens werden vermoord, is ze lang nagedragen. De militairen konden naar eigen zeggen echter niks doen, omdat ze geen luchtsteun kregen toen de Serviërs aanvielen. Veel militairen hebben een trauma overgehouden aan het drama.Alle twintig ex-militairen waren volgens Dijkema positief over het museum. "Samensteller Monique Brinks heeft bijzonder goed werk verricht."Vanmiddag wordt het museum officieel geopend.