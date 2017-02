'Trucker kan voorlopig nog in cabine slapen'

EMMEN - Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) en Asscher (Sociale Zaken) zijn nog niet begonnen aan een verbod voor overnachtingen op parkeerplaatsen.

Tegen transportbedrijf Brinkman in Emmen was een rechtszaak aangespannen, omdat buitenlandse chauffeurs soms maandenlang in hun cabine overnachten. De rechter vindt dat niet kunnen en zegt dat de werkgever voor een goede rustplaats moet zorgen.Schultz wil haar handen nog niet branden aan een verbod, schrijft De Telegraaf . "De vrachtwagens zijn er speciaal voor uitgerust en er zijn chauffeurs die zelf graag bij hun lading blijven", zegt de minister.Schultz verwijst naar minister Asscher. Maar die kaatst volgens de Telegraaf de bal meteen terug naar Schultz. Het dossier is de primaire verantwoordelijkheid van Schultz, vindt hij.Beiden hebben vorig jaar afspraken ondertekend waarin staat dat werkgevers beboet moeten worden als ze hun chauffeurs in de cabine laten overnachten. In een debat in de Tweede Kamer komt het onderwerp vandaag aan de orde.