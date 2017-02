Interland handbaldames in Emmen in recordtempo uitverkocht

Handbaldames Oranje (foto: Andre Weening)

HANDBAL- Binnen een kwartier waren alle kaarten weg. De oefeninterland van de handbaldames van Oranje in Emmen is immens populair.

De zilveren EK-ploeg treedt zaterdag 18 maart aan tegen IJsland. Ook een dag eerder speelt Oranje al tegen IJsland. Die wedstrijd is in Almere.



De dames maakte afgelopen jaar hun debuut op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro me de vierde plaats.

Door: Karin Mulder Correctie melden