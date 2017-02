Stelling: Truckers kunnen best voor langere tijd in hun cabine slapen

EMMEN - Vrachtwagenchauffeurs die maandenlang in hun cabine bivakkeren. De rechter vindt dat niet langer kunnen en eist dat er een einde aan dit soort situaties komt.

De rechter deed die uitspraak in een zaak tegen transportbedrijf Brinkman uit Emmen.Het bivakkeren in de wagen is door de Europese rij- en rusttijdenregels al sinds 2006 verboden, maar wordt in Nederland nog niet gehandhaafd."De vrachtwagens zijn er speciaal voor uitgerust en er zijn chauffeurs die zelf graag bij hun lading blijven", reageert minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) vandaag in de Telegraaf.Maar hoe denkt u daarover? Kan een chauffeur best tijdenlang in zijn cabine bivakkeren, of moet de werkgever ervoor zorgen dat een trucker zo nu en dan eens een nacht in een hotel doorbrengt?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of een verkiezingsdebat u helpt bij het stemmen. Maar 15 procent van de stemmers was het eens met die stelling. In totaal brachten 754 mensen hun stem uit.