Treant gaat in gesprek met inwoners Hoogeveen over Bethesda

HOOGEVEEN - Zorggroep Treant gaat de komende tijd in gesprek met inwoners van Hoogeveen en Stadskanaal over de toekomst van de ziekenhuizen.

Dat laat een woordvoerder van Treant weten in een reactie op minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Schippers tikte de zorggroep op de vingers vanwege gebrekkige communicatie met de bevolking. "Je bent er voor je inwoners. Je moet met hen kijken wat de problematiek is en wat er nodig is aan maatregelen."Volgens de minister moet er echt een gesprek komen tussen Treant en de inwoners. "Dan kun je eerlijk vertellen of je ergens te weinig patiënten voor hebt, om de deskundigheid op peil te houden."De woordvoerder van Treant laat verder weten dat de locaties in Hoogeveen en Stadskanaal volwaardige ziekenhuizen zijn en blijven. "Acute opvang en behandeling van patiënten blijft bestaan. Veranderingen zijn echter nodig om de zorg en de opvang van acuut vitaal bedreigde patiënten voor Hoogeveen en Stadskanaal te behouden."