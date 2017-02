Jonge zeearenden op komst in Zuidlaardermeergebied

KROPSWOLDE - In het Zuidlaardermeergebied broedt een paartje zeearenden.

Dat is best bijzonder, want een paar jaar geleden waren er bijna geen zeearenden meer in ons land.“Het is sensationeel dat er een paartje zeearenden bij ons in het gebied broedt”, vertelt Michel Krol, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap . "Met een spanwijdte van meer dan twee meter is het de grootste vogel van Nederland. De zeearend broedt na eeuwen van afwezigheid sinds tien jaar weer in ons land." Het dier komt vooral in grotere natuurgebieden voor.Het paartje dat nu in het Zuidlaardermeergebied broedt, leeft er enkele jaren. Maar nu pas doet het een eerste broedpoging. De plek waar het paartje broedt, is niet toegankelijk voor mensen.