Minste abortussen in Drenthe

In Drenthe werden de minste abortussen gepleegd (foto: EPA / Aaron M. Sprecher / ICON SMI)

ASSEN - In Drenthe zijn in 2015 relatief de minste abortussen gepleegd, blijkt uit cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

In onze provincie werden 4,7 abortussen per duizend vrouwen tussen de 15 en 45 jaar gepleegd. Landelijk lag het gemiddelde op 8,6 per duizend vrouwen.



Het is voor het eerst in jaren dat er in Nederland een stijging te zien is. Sinds 2008 daalde het aantal abortussen licht.



De meeste abortussen werden gepleegd in Flevoland met 11,6 per duizend vrouwen. Ook in Noord-Holland met 11,4 en Zuid-Holland met 11,3 werden relatief veel zwangerschappen afgebroken.