Karel Loohuis blijft burgemeester van Hoogeveen

Burgemeester Karel Loohuis (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Karel Loohuis is voor een periode van zes jaar herbenoemd als burgemeester van Hoogeveen.

PvdA'er Loohuis is sinds 2011 burgemeester van die gemeente. Hij volgde Helmer Koetje op, die het jaar ervoor overleed.



De 58-jarige Loohuis was eerder burgemeester van het Overijsselse Haaksbergen en Wognum in Noord-Holland. Ook werkte hij als wethouder in Oldenzaal. Voordat Loohuis aan zijn politieke carrière begon, was hij docent geschiedenis.



De officiële herbenoeming van Loohuis is volgende week dinsdag tijdens een extra raadsvergadering.