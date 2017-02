Hennepkwekerij ontdekt in Emmen

Een politieagent bij de hennepplanten (foto: Persbureau Meter)

EMMEN - In Emmen heeft de politie vanmorgen een hennepkwekerij ontdekt.

De planten werden ontdekt in de slaapkamer van een appartement aan de Haagjesweg. Naar schatting stonden er zo'n 170 planten.



De hennepkwekerij is ontmanteld. De planten zijn vernietigd en de apparatuur is in beslag genomen.



De bewoner van het huis was er op het moment van de inval niet. Er is nog niemand aangehouden.