'Lekkere' tentoonstelling in Drents Museum in Assen

Frambozenpudding van Arnout van Albada (foto via Drents Museum) Slavinken van Arnout van Albada (foto via Drents Museum) Huishoudhandschoenen van Arnout van Albada (foto via Drents Museum) Jamon Iberico Pedroches van Arnout van Albada (foto via Drents Museum)

ASSEN - In het Drents Museum in Assen begint volgende week dinsdag een tentoonstelling met het werk van Arnout van Albada. Van Albada is een van de beste stillevenschilders van ons land.

De voorstelling krijgt de naam À Point, dat 'net gaar' betekent in het Frans. Van Albada maakt vooral schilderijen waarop etenswaren staan.



"Mijn onderwerpskeuze wordt bepaald door wat ik mooi, lekker of aantrekkelijk vind", zegt Van Albada.



Van Albada's interesse in kunst ontstond toen hij veertien was. Hij kreeg van zijn ouders toen het boek 20 Jaar Nieuwe Realisten van de Amsterdamse Galerie Mokum. Het boek maakte grote indruk en Van Albada ging studeren aan Academie Minerva in Groningen.



De tentoonstelling duurt tot en met 25 juni.