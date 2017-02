Voorschoolse educatie voor alle kinderen in Emmen

Peuters op de OBS in Angelslo krijgen voorschoolse educatie (foto: RTV Drenthe/Steven Stegen)

EMMEN - De gemeente Emmen gaat op alle 60 basisscholen voorschoolse educatie aanbieden. Dat is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Emmen is daarmee de eerste gemeente in Nederland. “Dit is heel belangrijk voor deze jonge kinderen”, zegt wethouder Bouke Durk Wilms.

Emmen heeft al proeven gedaan met het aanbieden van spelenderwijs leren voor deze doelgroep. Inmiddels bieden elf scholen in de gemeente al voorschools onderwijs aan. De komende twee jaar wordt het op alle scholen aangeboden. Het gaat om drie dagdelen per week.



Natuurlijke doorstroming

Wilms is trots dat het de gemeente samen met zes schoolbesturen en de stichtingen Peuterwerk en Ontwikkeling Kindcentra Emmen (OKCE) is gelukt om sluitende afspraken te maken. “Kinderen gaan normaal vanaf een jaar of vier naar school. Door de peuterspeelzaal van vroeger als het ware onderdeel te maken van de basisschool krijg je een veel natuurlijker doorstroming.”



Voorheen was er ook wel voor- en vroegschoolse educatie, maar daar kwamen vooral kinderen met een ‘stickertje’, zoals Wilms dat noemt. “Daarbij gaat het om ongeveer een derde van de kinderen. Van die stickers willen we graag af. Straks hebben we alle kinderen gewoon bij elkaar. En kinderen leren vooral ook veel van elkaar.”



Op alle scholen

Doordat zo veel partijen samenwerken kan het aanvullende onderwijs voor de jongste kinderen straks op alle scholen worden aangeboden. “Of er nou honderden kinderen op een school zitten of enkele tientallen, dat voorschoolse onderwijs is er”, zegt Wilms.



Het volgen van het voorschoolse onderwijs is niet verplicht. Vanaf vijf jaar geldt er een leerplicht. Ook is het niet gratis. “Maar geld zal nooit een belemmering zijn, daar zijn regelingen voor”, aldus Wilms. De maandelijkse bijdrage die van de ouders wordt gevraagd is afhankelijk van het inkomen. Volgens de wethouder varieert de bijdrage van 11 tot zo’n 80 euro.



OBS Angelslo

Op OBS Angelslo wordt al anderhalf jaar voorschools onderwijs verzorgd. Tientallen jonge kinderen maken er gebruik van, zo vertelt juf Tanja de Vries. Ze zegt dat de school hele positieve ervaringen heeft. “Het leidt tot warme overdrachten, zoals wij dat noemen. Omdat de lijntjes met de basisschool heel kort zijn stromen kinderen heel gemakkelijk door.”

Door: Steven Stegen