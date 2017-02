Feitenonderzoek WMD naar verdwenen miljoenen blijft geheim

ASSEN - De SP-fractie in de Provinciale Staten is teleurgesteld. Ze willen dat de onderste steen boven komt in de zaak van de mislukte Indonesische projecten van de Waterleiding Maatschappij Drenthe.

Maar de WMD wil een feitenonderzoek naar de kwestie niet openbaar maken. "Privacygevoelig", zegt de WMD.Vandaag praten de aandeelhouders van de WMD opnieuw over de kwestie. Dan wordt ook de jaarrekening van 2014 vastgesteld en worden de uitkomsten van een onderzoek door professor Dick de Waard bekend gemaakt. De uitkomsten van het feitenonderzoek worden achter gesloten deuren besproken.In het feitenonderzoek staat wie op welk moment waarvan wist. Daarvoor heeft het kantoor Ernst & Young interviews gehouden en notulen van vergaderingen en andere stukken bekeken. Uit dit onderzoek wordt ook duidelijk wie verantwoordelijk is voor besluiten en wie wist van de risico's die de WMD in Indonesië liep.De SP baalt van de geheimhouding. Op 25 januari heeft gedeputeerde Cees Bijl de Statenfracties ingelicht. De provincie is, net als de Drentse gemeenten (behalve Meppel), eigenaar van het nutsbedrijf. SP-statenlid Greetje Dikkers: "Het effect is dat we nog steeds niet weten wat er werkelijk aan de hand is. Je kan hier geen debat over voeren. We laten ons niet in een constructie dringen waarin we alles geheim moeten houden. Je zou bijna denken dat het om een soort van doofpot gaat."In verschillende gemeenten is ook aangedrongen op openheid van zaken. Dikkers: "Dan kunnen we ook nog wat van leren en voorkomen dat het opnieuw kan gebeuren."De WMD heeft veel geld verloren in mislukte Indonesische projecten. Er is inmiddels dertien miljoen afgeboekt. De voormalige directeur van de WMD wordt verweten dat hij eigenhandig veel geld heeft geïnvesteerd in Indonesië, zonder daar toestemming voor te vragen van de raad van commissarissen.Maar er is meer. De WMD investeerde via de stichting SWOI geld in Indonesische projecten. Geld afkomstig van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en geld van de WMD. Voorzitter van de stichting SWOI was Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. Over deze investeringen schreef het ministerie eerder een vernietigend rapport, waarin de werkwijze van de WMD als koloniaal werd omschreven. Maar dit rapport is nooit bij de raad van commissarissen terecht gekomen.Reden voor de aandeelhouders en commissarissen om duidelijk te krijgen waar het fout is gegaan en hoe dit voorkomen kan worden in de toekomst. Inmiddels is duidelijk dat een deel van de raad van commissarissen wordt vervangen . De directeur is inmiddels met pensioen. De nevenactiviteiten van de WMD worden afgebouwd.