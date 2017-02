Assenaar krijgt voorwaardelijke werkstraf voor seks met 15-jarig meisje

De rechter in Assen vindt dat ontucht is bewezen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een man van 24 uit Assen heeft een voorwaardelijke werkstraf gekregen omdat hij seks had met een meisje van 15.

De straf geldt met een proeftijd van één jaar.



De twee hadden in 2015 seks na een feestje van een vriendin van het meisje. Volgens de man wilde het meisje zelf seks, maar zij verklaarde later bij de politie dat ze heel erg dronken was en dat de seks niet vrijwillig was.



Leeftijdsverschil

De advocaat van de man vroeg tijdens de rechtszaak vrijspraak, omdat ze het leeftijdsverschil tussen de man – die toen 22 was – en het meisje vrij klein vond. Volgens haar waren de twee gelijkwaardig, omdat de man erg jong overkwam voor zijn leeftijd en het meisje juist erg volwassen.



Politie te traag

Dat ging er bij de rechtbank niet in. Wel neemt de rechter het de politie kwalijk dat het onderzoek in de zaak erg traag is verlopen. Het meisje deed eind januari 2015 aangifte en pas in augustus en december van dat jaar werden de Assenaar en enkele getuigen gehoord. Uiteindelijk was de rechtszaak eind januari dit jaar.



Omdat het allemaal zo lang heeft geduurd, komt de man er vanaf met een voorwaardelijke straf. Het Openbaar Ministerie had één dag cel en 120 uur onvoorwaardelijke werkstraf geëist.