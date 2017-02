Wraakzuchtige inbreker krijgt jaar cel

De rechter veroordeelde de Fries tot een jaar cel (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/KOEKANGE - Een 55-jarige man uit Wijnjewoude is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk voor inbraken en een vernieling in Koekange.

De man brak in augustus en september drie keer in bij een bejaarde man uit dat dorp. Ook vernielde hij zijn twee auto’s.



Hij deed dat terwijl hij nog in een proeftijd zat van een vonnis van diefstal met geweld bij hetzelfde slachtoffer. Daarom krijgt de man er nog een half jaar cel bij. Die straf was hem eerder voorwaardelijk opgelegd. Ook wil de rechtbank dat de man zich psychiatrisch laat behandelen.



Wraak

De Fries vindt dat de man uit Koekange een paar jaar terug onterecht aangifte tegen hem heeft gedaan van de diefstal. Hij bekende in de rechtszaal dat hij daarom de misdrijven pleegde: hij wilde wraak nemen.



De Koekanger merkte meerdere keren dat er ’s nachts iemand in zijn huis was geweest en dat er spullen vernield of weg waren. Hij werd er zo bang van dat hij vorig jaar zomer niet meer in huis durfde te slapen.



Betrapt

Omdat het slachtoffer na eerdere inbraken camera’s had aangeschaft, liep de Fries tegen de lamp: hij was duidelijk te zien op de beelden. Bij de laatste inbraak in september werd hij op heterdaad betrapt toen de doodsbange oude man de politie had gebeld, nadat hij gestommel in huis hoorde.



Schadevergoeding

De Fries moet ruim 3.500 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Ook mag hij van de rechtbank de komende drie jaar niet in de straat in Koekange komen waar de bejaarde man woont.