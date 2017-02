Cel geëist voor bezit en dealen harddrugs

ASSEN/EMMEN - In zijn huis in de Emmer wijk Angelslo lag bijna drie kilo harddrugs, maar dat was niet van hem. Dat verklaarde een 41-jarige man vandaag voor de rechtbank in Assen.

De politie vond in juli vorig jaar twee kilo cocaïne en daarnaast nog lsd, xtc en speed in de woning. Volgens het Openbaar Ministerie is bewezen dat de drugs van de Emmenaar waren en dat hij al een half jaar dealde. Verder pleegde hij volgens het OM uitkeringsfraude.



Sleutel

De man verklaarde dat hij meerdere mensen een sleutel van zijn woning hadden en dat zij de drugs er hadden neergelegd. Namen wilde hij niet noemen uit angst voor wraakacties. Het dealen ontkende hij ook.



Vijf maanden extra

De officier van justitie geloofde zijn verhaal niet en eist 2,5 jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Omdat de man vorig jaar nog in een proeftijd zat na een eerdere veroordeling eiste ze er nog vijf maanden gevangenisstraf bij. Die kreeg de Emmenaar eerder als voorwaardelijke straf opgelegd en moet hij nu uitzitten, vindt de aanklaagster.



Uitkeringsfraude

De man had vanaf januari vorig jaar een uitkering van de gemeente Emmen. Omdat hij de inkomsten uit de drugshandel niet opgaf aan de sociale dienst, pleegde hij volgens het OM fraude. “Ik snap natuurlijk wel dat u dat niet deed, omdat u dingen deed die het daglicht niet konden verdragen, maar u verdiende wel geld met de drugshandel”, aldus de aanklaagster.



In totaal moet de man ruim 7.000 euro terugbetalen aan de gemeente.



De rechtbank doet op 23 februari uitspraak.