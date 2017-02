Geen horecavergunning voor nieuwe uitbater Villa van Streek

BORGER - De nieuwe eigenaren die het restaurant Villa van Streek in Borger willen overnemen hoeven niet te rekenen op een horecavergunning. De rechter in Groningen heeft het eerdere besluit tot het verlenen van een dergelijke vergunning vernietigd.

Ondernemer Hans Agterberg en zijn vrouw zijn na vijf jaar als eigenaren van het restaurant Villa van Streek onlangs gestopt. Het pand wordt verkocht en een deal met nieuwe eigenaren is bijna rond. Zij willen een soortgelijk restaurant beginnen.Buren van dit restaurant aan de Torenlaan in Borger stapten eind december naar de rechter. Zij klagen al langere tijd over geluidsoverlast. Ze voelen zich door de gemeente Borger-Odoorn te kort gedaan, omdat in het bestemmingsplan staat dat er geen horeca in het pand naast hen is toegestaan.De gemeente stond tot nu toe wel horeca binnen Villa van Streek toe, omdat dit paste binnen het aangeboden concept. Villa van Streek was gericht op het aanbieden van streekgebonden producten en activiteiten. Met als doel mensen wegwijs te maken in de streek. Horeca-activiteiten los van deze functies binnen Villa van Streek is dan ook niet toegestaan, vindt de rechter.De klacht van de buren is dan ook gegrond, zegt de rechter. Nu de huidige eigenaar Agterberg inmiddels als uitbater is gestopt, wordt het besluit een horecavergunning te verlenen, vernietigd.