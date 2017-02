Rechter: gemeente moet vergunningen Villa van Streek in Borger herzien

Villa van Streek in Borger (foto: RTV Drenthe)

BORGER - De rechter in Groningen vindt dat de gemeente Borger-Odoorn de verleende vergunningen aan Hans Agterberg voor zijn onderneming Villa van Streek in Borger moet herzien.

Agterberg is onlangs met deze onderneming gestopt en heeft de handel in de verkoop gezet. Potentiële kandidaten willen een vergelijkbaar restaurant opzetten, zei Agterberg tegen de rechter. Maar die vindt dat dit niet kan op basis van de vergunningen die er nu liggen.



Klachten

Directe buren klagen al geruime tijd over geluid- en stankoverlast door de horeca-activiteiten van Villa van Streek. Volgens hen laat het bestemmingsplan geen horeca toe in dat pand. En dit geldt ook voor de opvolger die dit wil voortzetten. Deze buren hebben al meerdere malen, zonder succes, bij de gemeente aan de bel getrokken.



Onder voorwaarden

De rechter werd vervolgens meerdere keren ingeschakeld. In april 2015 besliste die dat alleen horeca mogelijk is als ondersteuning aan andere activiteiten binnen Villa van Streek. Om mensen wegwijs te maken in de streek bood Villa van Streek streekgebonden producten en activiteiten aan. Maar, zo stelde de rechter; 'Alleen een restaurant of een café is niet mogelijk'.



Huiswerk

Om toch 'lichte' horeca mogelijk te maken had de gemeente een duidelijke omgevingsvergunning (die er voor zorgt dat woon- en leefomgeving niet worden aangetast) moeten opstellen. Met duidelijke afspraken en voorwaarden over onder meer geluid, stank en openingstijden. Dit is volgens de rechter onvoldoende gebeurd. Ook vindt de rechter dat de gemeente vervolgens onvoldoende handhavend optrad. De gemeente krijgt vier weken de tijd om met nieuwe vergunningen te komen die wel voldoen. Gebeurt dit niet, dan hakt de rechter de knoop alsnog door.