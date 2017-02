Srebrenica-museum officieel geopend: 'Wij hadden dit zo nodig'

SREBRENICA - In het voormalige hoofdkwartier van Dutch Battalion UNPROFOR bij Srebrenica is vandaag de Bosnisch-Nederlandse tentoonstelling geopend over het oorlogsdrama dat daar plaatshad.

Ondanks de aanwezigheid van het Nederlandse Dutchbat werd Srebrenica in 1995 veroverd door het Bosnisch-Servische leger. Meer dan 8300 moslimmannen en -jongens werden vermoord.De tentoonstelling is ingericht door historica Monique Brinks uit Paterswolde in opdracht van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, vredesbeweging PAX en het Potocari Memorial Centre, in samenspraak met overlevenden, nabestaanden en Dutchbatters. "Wij als overlevers hadden dit zo nodig”, reageerde nabestaande Suhra Sinanovic.Olaf Nijeboer van de werkgroep Dutchbatveteranen hoopt dat de tentoonstelling een beeld geeft van "hoe complex het is om te spreken van 'de waarheid' wanneer percepties, misvattingen, invalshoeken en feiten door elkaar gebruikt worden." Dit komt in diverse filmpjes wel goed in beeld, vindt hij, maar "het is jammer dat het verhaal dat verteld wordt niet compleet is. Het verhaal is nog niet af.''De tentoonstelling is zoveel mogelijk chronologisch en omvat foto’s, video's, documenten, infographics en persoonlijke herinneringen.