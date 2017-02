'A37 geschikt voor proefproject zonneroute'

HOLSLOOT - Zonnepanelen langs de hele A37 die zoveel energie leveren dat je in een klap een stad zo groot als Assen van stroom kunt voorzien. Het lijkt toekomstmuziek, maar Rijkswaterstaat onderzoekt serieus een zonnepanelenroute langs de A37.

"Onze wegen en vaarwegen gebruiken veel stroom. Denk aan verlichting, matrixborden, bruggen en sluizen. In 2030 is het de bedoeling dat we klimaatneutraal onze eigen energie opwekken", vertelt directeur Elze Klinkhammer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. "Heel Rijkswaterstaat van stroom voorzien vergt vier keer zoveel als we met een A37 vol zonnepanelen kunnen opwekken, dus er ligt nogal een opgave."



A37 ideale proeftuin

Rijkswaterstaat heeft drie bureaus opdracht gegeven plannen te bedenken voor een zonneroute langs de 42 kilometer lange snelweg. Volgens Klinkhammer is juist de A37 geschikt voor zo'n studie en een mogelijk proefproject. "De A37 is één van de jongste snelwegen, zeer ruim opgezet en ligt in een gebied dat niet is volgebouwd."



Klinkhammer denkt aan zonnepanelen in de brede middenberm, als vangrail, als geluidswal en in de open ruimte bij knooppunten als Holsloot en Hoogeveen. En alle op- en afritten.



Studio Marco Vermeulen, ontwerp bureau Posad en IAA Architecten hebben inmiddels verschillende ontwerpen ingeleverd. Rijkswaterstaat gaat met de provincie en gemeenten overleggen of zij iets zien in de plannen.



Flink wensenlijstje

​Rijkswaterstaat gaat alle plannen bestuderen en uitwerken of zonnepanelen langs een snelweg zijn in te passen in het landschap, de veiligheid en de grammatica van de weg zoals Klinkhammer dat noemt.



"Alles wat je op of aan de weg bouwt, moet ook logisch zijn voor de automobilist. Het moet niet alleen verkeersveilig zijn, maar ook veilig voor mensen die onderhoud aan de weg of de bermen plegen. En als de zonnepanelen vervangen moeten worden, moet dan de hele weg dicht?" Dat zijn allemaal zaken die volgens Klinkhammer nog uitgezocht moeten worden.



Als de plannen leiden tot een proefproject langs de A37 en die proef slaagt, overweegt Rijkswaterstaat om ook langs andere snelwegen zonnepanelenroutes te maken.

