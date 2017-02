'Zeearenden in Zuidlaardermeergebied vertonen paargedrag'

In het gebied rond het Zuidlaardermeer zijn misschien jonge zeearenden op komst (foto: Pixabay.com)

KROPSWOLDE - In het gebied rond het Zuidlaardermeer zijn misschien wel jonge zeearenden op komst. Een zeearendpaar is daar bezig met het bouwen van een nest.

Volgens natuurbeheerder Michel Krol van Het Groninger Landschap is dat best bijzonder. "Wij hebben in Nederland maar op een paar plekken broedparen van zeearenden. Een jaar of dertig was de zeearend in heel Europa bijna uitgestorven, dus het is een unieke gebeurtenis."



Paargedrag

Het paartje dat nu in het Zuidlaardermeergebied broedt, leeft er al enkele jaren. "Vorig jaar hebben ze een haviksnest gekaapt en dat hebben ze verder uitgebouwd. Daar zijn ze dit jaar driftig mee verder gegaan. Ze vertonen momenteel paargedrag. Alle tekenen zien er gewoon goed uit", zegt Krol.



De plek waar het paartje broedt is niet toegankelijk voor mensen. "Die dieren hebben zelf een plek uitgezocht waar je eigenlijk niet kunt komen. In deze periode is het gewoon belangrijk dat die rust daar optimaal is."



Gebied mijden

"We hebben ook alle mensen in de omgeving ingelicht en iedereen werkt mee om het gebied helemaal te mijden. Samen met politie, handhavers van de provincie en Staatsbosbeheer hebben we nu een grote groep aan mensen die het in de gaten houdt. We hebben ook nog een heel geavanceerd camerasysteem van BouWatch uit Assen met zowel zichtbare als onzichtbare camera's."



1 april

Zeearenden beginnen wat eerder aan het broedseizoen dan de gemiddelde vogels. Krol heeft nog geen idee wanneer de jonge zeearenden geboren worden. "Het hangt een beetje af wanneer het ei gelegd wordt. Daarna is het nog anderhalve maand. Ik kan mij voorstellen dat ze het nu nog iets te koud vinden. Stel dat ze met twee weken een ei zouden leggen, dan zou het ei rond 1 april uitkomen."



Krol waarschuwt vogelaars om uit de buurt van het nest te blijven. "Zoek het nest niet op en hou je aan de spelregels. Dan is iedereen gewoon welkom."