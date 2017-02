Astronauten CSG Dingstede 24 uur op ruimtemissie

Astronauten van Dingstede (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - Vijf leerlingen van scholengemeenschap Dingstede in Meppel gaan de komende 24 uur ondervinden hoe het is om astronaut te zijn.

Ze worden een dag lang opgesloten in een tot spaceshuttle omgetoverd lokaal om een fictieve reis te maken naar ruimtestation ISS. Maar dat doen ze niet alleen.



Technasium breed

De vijf astronauten worden bijgestaan door zo'n veertig medeleerlingen van de school. Ook zij zitten 24 uur lang op school en regelen alles wat er voor de ruimtereis nodig is. "De astronauten zitten nu in een spacelab en die zijn dus bezig de experimenten die de andere 'mission science teams' bedacht hebben, uit te voeren", vertelt docent Dick Tepper.



De veertig leerlingen hebben allemaal hun eigen specialisatie. Zo is er een groep die zich bijvoorbeeld bezighoudt met de media, een groep die faciliteiten in de shuttle regelt, maar ook een algehele staf die het project in de gaten houdt.



Controleruimte en toilet

De astronauten zitten dus 24 uur lang opgesloten in de spaceshuttle. Wel hebben ze contact met de overige leerlingen die in een controlroom zitten. Doormiddel van een camera hebben ze verbinding met elkaar.



En naar het toilet? Dat hebben de faciliteitenleerlingen keurig geregeld. "Dat is dus zeg maar gewoon een chemisch toilet, met een bak eronder", vertelt Anemone van den Berg, een van de astronauten.



