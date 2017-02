Provincie: Haal internationaal klimaatinstituut naar Eelde

ASSEN - De provincie Drenthe wil het kennisinstituut voor klimaatverandering naar Noord-Nederland halen.

Het vliegveld Groningen Airport Eelde is dan de ideale locatie volgens Drenthe. De eerste contacten hierover met staatssecretaris Sharon Dijksma hebben vandaag plaatsgevonden, laat de provincie weten. Alexander Pechtold pleitte gisteren eveneens om het kennisinstituut voor klimaatverandering naar het Noorden te halen.Dijksma staat niet onwelwillend tegenover het idee. Volgens de provincie heeft het vliegveld een uitstekende infrastructuur voor het instituut. De bedoeling is dat het instituut een netwerk gaat vormen van landen en internationale organisaties en bedrijven.Het vliegveld brengt volgens de provincie de andere landen, bedrijven en organisaties heel dichtbij. Het gebouw van de voormalige Rijksluchtvaarschool staat zo klaar. "We zijn ontzettend enthousiast als college om het instituut in het Noorden te vestigen. En dan uiteindelijk natuurlijk het liefst in Drenthe, op vliegveld Groningen Airport Eelde", aldus gedeputeerde Henk Brink.Het klimaatinstituut moet landen gaan adviseren hoe ze het beste kunnen omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Het instituut wordt opgericht door Japan, Nederland en VN-milieuorganisatie (UNEP).Aan het einde van het jaar neemt het ministerie het besluit waar het klimaatinstituut gevestigd moet worden.