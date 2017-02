Zorgverzekeraar weigert te betalen: 'Met zo'n buik durf ik echt niet te zwemmen'

RODEN - Dan maar zelf geld inzamelen voor een operatie, dacht Annet Schriemer uit Roden. Ze is ten einde raad, omdat haar zorgverzekeraar een buikwandcorrectie weigert te vergoeden.

Vijf jaar geleden werd Annet moeder van een tweede kind. Jason woog bijna 5 kilo bij de geboorte, waardoor de buikspieren van Annet uitscheurden. Daardoor heeft zij nu vel over bij haar buik. Het lijkt alsof ze nog steeds zwanger is."Ik durf niet met mijn kinderen te gaan zwemmen", zegt Annet. "Vroeger ging ik heel veel weg, leuke dingen doen. Maar dat durf ik nu niet meer. Het heeft me dus niet alleen lichamelijk aangetast, maar ook geestelijk."'Rectus diastase' heet de aandoening die Annet heeft. Dit houdt in dat haar buikspieren zo zijn uitgescheurd, dat haar buik niet bij elkaar gehouden wordt. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis weigert een corrigerende operatie te vergoeden, omdat dit niet is ontstaan door een ongeluk."Ze zeggen dat de overheid dit bepaalt. Ik ben zelfs naar de rechter geweest, maar ook die kon mij geen gelijk geven. Wel zei hij dat hij snapte dat ik daar stond." Om toch een operatie te kunnen betalen, heeft Annet haar eigen crowdfund-actie opgezet: "Ik heb nu ruim 1700 euro binnen, terwijl ik nog geen week bezig ben."Over een jaar hoopt Annet geopereerd te zijn: "En dan ga ik met mijn kinderen zwemmen."