Genomineerden voor Drentse geschiedenisprijs bekend

ASSEN - De Drents Historische Vereniging heeft vandaag de drie genomineerden bekendgemaakt voor de Drentse geschiedenisprijs.

De prijs van 1000 euro wordt sinds 2001 uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Drentse geschiedschrijving.De genomineerden zijn Koert Boerma, de Historische Vereniging Annen en Sis Hoek- Beugeling. De winnaar wordt op 12 maart bekendgemaakt door juryvoorzitter Ard van der Tuuk in het RTV Drenthe-programma Drenthe Toen.Koert Boerma is genomineerd voor zijn boek 'Somebody Will Know Someday. Herinneringen aan Cuby & the Blizzards'. De vorig jaar verschenen bundel bevat verhalen over leven en werk en betekenis van Harry Muskee.De tweede genomineerde is de Historische Vereniging Annen met het project 'Roelof Schuiling'. Met het project wil de vereniging de in 1854 in Annen geboren boerenzoon en grondlegger van het aardrijskunde-onderwijs in Nederland, eren met onder meer een wandelroute en een plaquette.Sis Hoek-Beugeling houdt zich al jaren bezig met alle mogelijke vormen van de geschiedschrijving en erfgoedbeheer in Zuidoost-Drenthe. De nominatie geldt voor haar als een oeuvreprijs.Er is dit jaar voor het eerst ook een publieksprijs. Mensen kunnen via de website van de Drentse Historische Vereniging nog tot 12 maart 12.00 uur stemmen op hun eigen voorkeur van de drie genomineerden.De prijs ging vorig jaar naar Thijs Rinsema voor zijn boek 'Tussenstation Meppel: Fritz Blasbalg op de vlucht voor Hitler'.