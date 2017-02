Wouter Ploeger jaagt op EK-limiet 1.500 meter in Gent

Wouter Ploeger (foto: Wouter Ploeger)

ATLETIEK - Wouter Ploeger (24) uit Assen doet vanavond in het Belgische Gent een limietpoging op de 1.500 meter voor het EK atletiek Indoor in Belgrado.

De 24-jarige Assenaar, die inmiddels naar Arnhem verhuist is, liep vorige week in het Franse Reims al 3.42.84. Met 3.42.00 staat de EK-eis dit jaar twee seconde scherper dan anders.



Door deze limietpoging moet Ploeger de 1.500 meter op het Nederlands Kampioenschap, dat dit weekend in Apeldoorn wordt gelopen, laten schieten.



Zondagmiddag zal Ploeger nog wel de 3.000 meter in Apeldoorn lopen.

Door: Karin Mulder Correctie melden