Dick Lukkien geeft spelers herkansing tegen De Graafschap

Lukkien gunt zijn ploeg een herkansing tegen De Graafschap

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien stuurt morgenavond in het thuisduel tegen De Graafschap dezelfde elf spelers het veld in als afgelopen maandag tegen Almere City FC. De oefenmeester geeft zijn elftal kans op eerherstel.

"Het was in de tweede helft in Almere zeker niet goed, maar ik vind dat het team recht heeft op revanche. Een paar dagen voor de nederlaag speelden diezelfde elf namelijk een prima partij tegen FC Volendam, dus het is ook niet zo dat ze er helemaal niets van kunnen", aldus Lukkien.



Henk Bos

Middenvelder Henk Bos is het enige twijfelgeval in de selectie van Lukkien. "Hij kampt met een enkelblessure en trainde uit voorzorg niet mee. Toch verwacht ik dat hij morgen wel kan spelen. Zo niet, dat speelt Oguzhan Türk.



De Graafschap

De tegenstander van FC Emmen, De Graafschap, is bezig aan een uiterst teleurstellend seizoen. De club uit Doetinchem staat, na de degradatie van vorig seizoen, op de 18e plaats. De trainerswissel, vlak voor de winterstop (Jan Vreman werd ontslagen en Henk de Jong werd aangesteld) leverde nog niet het gewenste effect op. Onder De Jong gingen de eerste vier duels verloren. Afgelopen maandag werd er voor het eerst gewonnen, op eigen veld tegen Cambuur: 3-0.



De Graafschap heeft elf punten achterstand op FC Emmen, dat 12e staat en dus mag je concluderen dat FC Emmen favoriet is. Helemaal als je bedenkt dat De Graafschap dit seizoen nog niet één keer won op eigen veld. De club uit Gelderland speelde slechtst twee keer gelijk.



Live op Radio Drenthe

FC Emmen - De Graafschap is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 20.00 uur.



De opstelling

Telgenkamp; Bakker, Siekman, Lima, Asman; Olijve, Bos (of Türk), Bannink, Klok; Peters en Kallon.

