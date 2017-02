Overval op cafetaria in Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN - Een cafetaria aan de Esweg in Nieuw-Roden is vanavond overvallen.

De overval vond rond acht uur plaats. Een onbekende man bedreigde een medewerker met een wapen. Daarna ging hij er vandoor met een onbekend geldbedrag.Het gaat om een blanke man. Hij draagt donkere kleding.De politie doet onderzoek in de omgeving. Een politiehelikopter, die toevallig in de buurt was, is vanuit de lucht op zoek naar de overvaller.