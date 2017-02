Overval op cafetaria in Nieuw-Roden [update: verdachte aangehouden]

NIEUW-RODEN - Een cafetaria aan de Esweg in Nieuw-Roden is vanavond overvallen. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden.

De overval vond rond acht uur plaats. Een man bedreigde een medewerker met een wapen. Daarna ging hij er vandoor met een onbekend geldbedrag.Agenten hebben twee uur na de overval een verdachte aangehouden in Roderesch aan de Hoofdweg, vlakbij Nieuw-Roden. De politie kreeg een tip van een getuige die een verdacht persoon in de straat zag lopen.Aan de speurtocht deed ook een politiehelikopter mee die toevallig in de buurt vloog. De overvallen cafetariamedewerker is opgevangen op het politiebureau.