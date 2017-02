'Tussenjaar voor hoogbegaafden gaat succes worden'

Het Hondsrug College in Emmen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Het extra leerjaar voor kinderen die uitgeleerd zijn op de basisschool, maar nog niet klaar zijn voor de middelbare school, gaat een succes worden. Dit zegt directeur Aly Velzing van basisschool het Anker uit Emmen.

De school heeft een aparte, zogeheten Kwadraat afdeling, waar 79 hoogbegaafde kinderen uit Emmen en Coevorden les krijgen.



Tussenjaar

Vaak zijn hoogbegaafde kinderen eerder klaar met de basisschool, maar emotioneel niet rijp voor het middelbaar onderwijs. Het Hondsrug College start daarom komend schooljaar met een speciaal tussenjaar en rekent op de komst van ongeveer 15 leerlingen.



Ruimte voor meer

Volgens Velzing is er duidelijk behoefte aan en is er ruimte voor meer. Zij verwacht dat er ruimte is voor twee klassen. "Wij hadden bij het Anker ook binnen een jaar een klas vol. Op het Hondsrug College kunnen de kinderen rustig wennen aan het middelbaar onderwijs. Daarmee voorkom je dat ze bijvoorbeeld op hun tiende thuis komen te zitten en ongelukkig worden. Ik verwacht dus echt dat het een succes gaat worden", aldus Velzing.