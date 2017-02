Celstraf geëist voor straatroof en brand tijdens verlof

Het OM eist celstraf tegen een 21-jarige man uit Erica (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 363 dagen cel, waarvan 360 dagen voorwaardelijk met twee jaar proeftijd tegen een 21-jarige man uit Erica.

De man die in 2013 werd veroordeeld tot jeugd-tbs, pleegde tijdens zijn proefverlof vorig jaar maart, een straatroof en wordt ook verdacht van een autobrand.



In 2012 en 2013 stichtte hij in totaal veertien branden in Erica. Daarbij ging onder meer de bibliotheek in het dorpshart in vlammen op. Ruim twintig bewoners van nabijgelegen seniorenwoningen moesten worden geëvacueerd. De schade liep in de tonnen.



Straatroof

Na een paar jaar jeugd-tbs was de Ericaan begin dit jaar bezig met zijn terugkeer in de samenleving en daar hoort verlof bij. Tijdens dat verlof ging het opnieuw mis: de man pleegde een straatroof in Assen. Hij beroofde een vrouw van haar tas. Die stak hij even later in brand bij het station. Dat vuur zou zijn overgeslagen naar een geparkeerde auto die vervolgens uitbrandde.



In juni werd de man opgepakt. Na drie dagen voorarrest werd hij teruggeplaatst naar de jeugd-tbs-afdeling van Juvaid in Veenhuizen. In september verlengde de rechtbank in Assen de tbs-behandeling met vijftien maanden.



Stok achter de deur

De celstraf die het OM vandaag eiste, geldt als waarschuwing na zijn behandeling. Het OM wil dat de proeftijd van twee jaar daarna ingaat. Zodat de man, als hij dan weer de fout ingaat, meteen een jaar de cel in moet.



De branden in Erica stichtte hij destijds uit woede, frustratie en verdriet. Hij blowde en dronk veel. Waarom hij vorig jaar opnieuw misdrijven pleegde, is niet duidelijk. De rechtbank behandelde de zaak achter gesloten deuren, omdat ze het jeugdstrafrecht toepast vanwege de ontwikkelingsachterstand van de man.