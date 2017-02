Grote brand in loods in Beilen [update: oprit naar N381 afgesloten]

Grote brand in Beilen (foto: Persbureau Meter) De brandweer is druk bezig met blussen (foto: Janet Oortwijn) Brand in loods in Beilen (foto: Persbureau Meter) Er is sprake van veel rook (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - Aan de Fiolenkamp in Beilen woedt op dit moment een grote brand.

Het gaat om een loods achter een woning. Die staat volledig in brand. Meerdere brandweerkorpsen zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden.



Een persoon was vermist maar is door de brandweer aangetroffen. Hij is overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het is nog onbekend of de persoon gewond is.



Vanwege de rookontwikkeling is de oprit naar de N381 afgesloten.



De Veiligheidsregio Drenthe verstuurde een NL-Alert met de waarschuwing uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden.