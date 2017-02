Grote brand verwoest loods in Beilen

Grote brand in Beilen (foto: Persbureau Meter) De brandweer is druk bezig met blussen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Brand in loods in Beilen (foto: Persbureau Meter) Er is sprake van veel rook (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - Een loods aan de Fiolenkamp in Beilen is gisteravond door brand verwoest. De grote brand brak rond negen uur uit.

Meerdere brandweerkorpsen bestreden het vuur gisteravond en afgelopen nacht. Daarbij werd onder meer een hoogwerker ingezet. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden.



Vermist

Tijdens de brand was de eigenaar van de loods aanvankelijk vermist, maar hij werd vlot gevonden en is overgedragen aan ambulancepersoneel. De man mocht na een controle naar huis. Hij raakte niet gewond. Wat er in de loods lag, is nog niet bekend.



Ontzettend snel

"Het begon ineens heel raar te ruiken. En toen we naar buiten gingen om te kijken wat er aan de hand was, stond de loods al behoorlijk in brand", vertelt een man die tegenover de loods woont. "Het ging ontzettend snel. Binnen een kwartier stond alles in de fik. De brand is volgens mij aan de achterkant van de loods ontstaan. Het was een redelijk groot pand van een meter of zes hoog en ongeveer vijftig meter lang en dertig meter breed. En nu is-ie heel erg klein."



Klein vuurtje

"Ik was om half tien klaar in de sportschool en toen kwam er iemand binnen die zei dat er een brandje was. Het was een klein vuurtje. Het is altijd even schrikken. We wilden zelf wel blussen, maar het is een groot risico omdat er misschien ook wel gasflessen liggen. Wat kun je doen?", vertelt een ooggetuige die vlakbij de loods aan het sporten was.



Rookontwikkeling

Vanwege de rookontwikkeling was de oprit naar de N381 afgesloten. De Veiligheidsregio Drenthe verstuurde een NL-Alert met de waarschuwing uit de rook te blijven en ramen en deuren dicht te houden.