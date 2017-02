vv Klazienaveen ontslaat trainer Daan Lelieveld

Daan Lelieveld en vv Klazienaveen zijn per direct uit elkaar

VOETBAL - vv Klazienaveen en hoofdtrainer Daan Lelieveld zijn per direct uit elkaar. De oefenmeester van de zaterdagtweedeklasser was bezig aan zijn eerste jaar en zou na dit seizoen sowieso vertrekken.

Klazienaveen is na een stroeve seizoenstart opgeklommen naar de vijfde plaats in de 2e klasse J. De achterstand op nummer 2, Noordscheschut, is maar drie punten.



Volgens de lezing van het bestuur, die een verklaring heeft afgegeven op de website, heeft de club verwoede pogingen gedaan de plooien tussen spelersgroep en trainer glad te strijken.



'Ondanks de nodige gesprekken en verwoede zalvende pogingen gedurende het seizoen is het selectie en trainer niet gelukt een goede relatie op te bouwen. Na beraad tussen de spelersgroep, de technische commissie en het bestuur van v.v. Klazienaveen is de impopulaire maatregel genomen om het dienstverband met Daan Lelieveld per direct te beëindigen. Bestuur en technische commissie zullen zo snel mogelijk op zoek gaan naar een trainer voor de resterende maanden.'



'Technische commissie teleurgesteld in spelersgroep'

Volgens goed ingevoerde bronnen binnen vv Klazienaveen ligt het verhaal toch iets genuanceerder en zou slechts een deel van de selectie geen vertrouwen meer hebben in een verdere samenwerking met Lelieveld. De technische commissie zou juist vooral teleurgesteld zijn in de spelersgroep, omdat ze nooit iets hebben gemeld over een verslechterde samenwerking. Volgens de commissie had Lelieveld uitstekend werk verricht en was promotie, na de 2-0 zege van afgelopen zaterdag bij Aduard, nog altijd een reeële mogelijkheid.



Lelieveld was niet bereikbaar voor commentaar.