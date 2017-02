Datacenter in zendmast volop in gebruik: 'We zijn er trots op'

HOOGERSMILDE - Data van bijvoorbeeld koeien of landbouw, die liggen allemaal opgeslagen in de zendmast van Hoogersmilde. Nadat het datacenter anderhalf jaar geleden werd geopend, slaan bedrijven massaal hun data op in de zendmast.

De oorspronkelijke functie van de zendmast is het verspreiden van radio- en televisiesignalen. Maar bedrijven kunnen op een van de verdiepingen ook een ruimte huren om hun data op te slaan.Dat is belangrijk volgens Jan Tammeling van CJ2 Hosting: "Het is bewezen dat als een bedrijf afbrandt, de organisatie alle data kwijt is. Negentig procent van de bedrijven gaat dan failliet."Er worden allerlei gegevens gegenereerd en opgeslagen in de toren. "Zo kan worden bepaald welk stuk land vruchtbaarder gemaakt moet worden of welke koeien drachtig kunnen worden."Ondanks dat veel bedrijven gebruikmaken van het opslaan van data in de toren, heeft het bedrijf een overschot aan ruimte. "De apparatuur is veel kleiner geworden. Iedereen herinnert zich nog wel de eerste computer die een hele ruimte in beslag nam. Waar vroeger bijna per verdieping een tv- of radiozender was, staan ze nu bijna allemaal op één verdieping", vertelt Robin Verlangen van Alticom.Na de brand en instorting van een deel van de toren in 2011, is deze weer helemaal opgeknapt. De brand en de nasleep daarvan is nu een afgesloten hoofdstuk. "We gaan gewoon door", vertelt Verlangen. "We zijn trots op de toren. En dit is één van de vier meest zuinige en groene datacentra in Nederland. Dat staat gewoon in Drenthe. Dat is toch schitterend."Uiteindelijk krijgt het datacenter er nog negen verdiepingen bij. Die moeten over vijftien jaar helemaal af zijn. Tammeling: "Een heel mooi stukje innovatie in een gebouw van ongeveer zeventig jaar oud."