Meerderheid raad Hoogeveen voor koopzondag

HOOGEVEEN - De koopzondag in Hoogeveen, waarover al jaren wordt gesteggeld, lijkt er toch te komen.

De raadsfractie van het CDA is verdeeld over de zondagopenstelling van winkels. Zes fractieleden stemmen volgende week tijdens de raadsvergadering tegen en twee voor, meldt de partij. Daarmee is een kleine meerderheid in de raad voor openstelling: 17 van de 31 raadsleden. D66, PvdA, VVD en Gemeentebelangen waren eerder al voor.Volgens CDA-fractievoorzitter Bert Otten is zijn fractie tegen een 24-uurseconomie. “We vragen ons af of dit de samenleving is die we moeten willen. Aan de andere kant willen we de ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen die zichtbaar zijn in de samenleving. Het stemgedrag van de CDA-fractie maakt dit zichtbaar,” aldus Otten.Het voorstel gaat om openstelling van de winkels tussen één en zes uur zondagmiddag. Alle winkels mogen zelf weten of ze open zijn op zondagmiddag.Een koopzondag is al jaren een heet hangijzer in Hoogeveen, waar het CDA en de ChristenUnie in het college van burgemeester en wethouders zitten. Het is de laatste gemeente in Drenthe waar de winkels op zondag nog niet open mogen.