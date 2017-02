Verkoper poeliersbedrijf M/V

Voor een poeliersbedrijf in Hoogeveen zijn we op zoek naar een enthousiaste verkoopmedewerker. De werkzaamheden bestaan uit het bereiden van kant-en-klaar maaltijden, het adviseren van de klanten, verkopen, afrekenen en het schoonmaken van de winkel.

Het betreft een dienstverband voor 16-32 u/w. Je start met een tijdelijk contract, bij gebleken geschiktheid mogelijk langduriger.Werklocatie is HOOGEVEEN.Eisen:Je bent een echte aanpakker en je ziet het werk liggen. Je bent van maandag t/m zaterdag, inclusief koopavond beschikbaar voor werk. Ervaring in de food (slagerij, bakkerij) een pre.Netjes kunnen werken, representatief en klantvriendelijk. Je moet beschikken over een goede taalvaardigheid in het Nederlands.Stuur uw motivatie met CV naar: werkgeversservicepunt-drenthe@uwv.nl Vacaturenummer: 640417