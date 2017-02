Inwoners Hoogeveen krijgen meer te vertellen

Loohuis betrekt inwoners bij besturen gemeente (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen gaat vandaag samen met tien inwoners onderzoeken hoe zij betrokken kunnen worden bij het besturen van de gemeente.

Dit is volgens Loohuis nodig omdat de huidige manier van besturen achterhaald is. "Om de vier jaar kiezen wij een gemeenteraad. Het idee dat je daar maar een keer in de vier jaar invloed op uit kunt oefenen."



Loohuis wil dat inwoners eerder en vaker betrokken worden bij plannen. Ook moet er meer geluisterd worden naar inwoners die zelf ideeën hebben over hun buurt of wijk.



Vandaag wordt er vooral geluisterd naar wat de tien inwoners vinden van waar de gemeente nu mee bezig is. "Als er meer animo is, kunnen we ook processen gaan benoemen en gesprekken aangaan."