Van Oosterhout moet excuses aanbieden voor bemoeienis met echtscheiding

GIETEN - Burgemeester Eric van Oosterhout moet zijn excuses aanbieden aan een gescheiden man. Volgens de Nationale Ombudsman heeft hij een echtscheidingsruzie in zijn gemeente Aa en Hunze onnodig laten escaleren.

De ombudsman tikt Van Oosterhout op de vingers over hoe hij met vragen en klachten van de man is omgegaan. Hij moet nu aan de slag om het conflict alsnog op te lossen, staat op de website van de ombudsman.De net gescheiden man kreeg in september 2015 bezoek van een wijkagent. Die stond met het echtscheidingsdossier voor de deur om spullen uit het huis op te halen. De geschrokken man vroeg de agent de volgende dag terug te komen. Die dag stonden er opeens drie mensen voor de deur, onder wie een medewerker van de gemeente.De ambtenaar was door Van Oosterhout gestuurd om de situatie te bekijken. De ex van de man bleek de burgemeester te hebben ingeschakeld. Ze kende Van Oosterhout zakelijk en had hem verteld dat ze bang was voor haar ex-man. Ook zei ze dat ze in 2014 een melding bij de politie heeft gedaan van mishandeling. Daarop besloot van Oosterhout zich met de zaak te gaan bemoeien, omdat volgens hem de openbare orde in het geding was.De gescheiden man wist dit niet. Hij ging een gesprek aan met Van Oosterhout, na het bezoek van de gemeentemedewerker in 2015, omdat hij het wel wilde weten. De burgemeester weigerde het uit te leggen. Bij de klachtencommissie van Aa en Hunze vond de man ook geen gehoor. Van Oosterhout stelde dat hij het recht had zich ermee te bemoeien, maar waarom bleef voor de man onduidelijk. Daarop stapte de gescheiden man naar de Nationale Ombudsman.Behalve dat de ombudsman twijfels heeft over het handelen van Van Oosterhout in deze zaak vraagt hij zich af of Van Oosterhout wel het recht had zich ermee te bemoeien.Lees hier het hele rapport van de ombudsman.