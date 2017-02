Raad Borger-Odoorn wil begeleider voor zonneparkplannen

Plannen voor zonneparken schieten als paddestoelen uit de grond (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

EXLOO - Er moet een onafhankelijke procesbegeleider komen die de vele plannen voor zonneparken die in de Veenkoloniën bestaan in goede banen leidt. Dat vindt een meerderheid in de gemeenteraad van Borger-Odoorn.

De raad stemde gisteravond over een motie van Gemeentebelangen en de PvdA. D66 en de ChristenUnie steunden de motie, waardoor een nipte meerderheid ontstond. VVD en CDA stemden tegen.



Zoektocht

PvdA-fractievoorzitter Henk Zwiep is tevreden. "Het is goed dat er iemand komt die de hele zoektocht naar alternatieven voor windmolens begeleidt. We zien de plannen voor zonneparken nu als paddenstoelen uit de grond schieten. Ik denk dat het goed is als dat in een pakket wordt aangeboden in Den Haag."



Hoop

Zwiep heeft goede hoop dat de plaatsing van windmolens nog voorkomen kan worden. "Volgende week komen er nog moties in de Tweede Kamer aan de orde, waaronder die van het CDA om de vergunningen in te trekken. En dan zijn er natuurlijk nog de verkiezingen en de uitspraak van de Raad van State."



Borger-Odoorn stelt 35.000 euro beschikbaar voor het begeleiden van het proces om alternatieven te bundelen. "We hopen dat onze buurgemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal ook mee willen doen", aldus Zwiep.

Door: Steven Stegen