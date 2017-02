Overvaller cafetaria Nieuw-Roden is man uit Tolbert

De overvaller ging er met de kassala van de cafetaria vandoor (foto: Persbureau Meter)

Hoeveel geld de man heeft buitgemaakt, wil de politie niet zeggen. De verdachte zit vast. Hij bedreigde de eigenaar van de zaak met een pistool en eiste geld. Het slachtoffer gaf de man de kassala en daarna ging de Groninger er vandoor.Na een zoektocht, waarbij onder meer een politiehelikopter werd ingezet, kon de man in Roderesch worden aangehouden . Een getuige zag in dat dorp een verdachte man lopen en belde de politie.Hoeveel geld de man heeft buitgemaakt, wil de politie niet zeggen. De verdachte zit vast.