Stelling: Warmetruiendag haalt niets uit

ASSEN - De verwarming een streepje lager en een extra dikke trui aan om energie te besparen. Het is vandaag warmetruiendag. Met een maximum temperatuur van net onder nul in de provincie is een warme trui geen overbodige luxe.

Warmetruiendag is bedoeld om mensen te laten zien wat je kunt doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De organisatie verwacht dat 200.000 mensen een extra trui aandoen vandaag.Het is de elfde editie van de warmetruiendag. Maar is één dag in het jaar genoeg om mensen bewust te maken van wat zij tegen de opwarming van de aarde kunnen doen? Of voegt het niks toe?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we u of een werkgever ervoor moet zorgen dat een trucker zo nu en dan een nacht in een hotel door kan brengen of dat hij best in zijn cabine kan bivakkeren. 37 procent van de stemmers vindt dat een chauffeur best in zijn cabine kan bivakkeren. Ruim 62 procent van de stemmers is het oneens met de stelling. In totaal brachten 1848 mensen hun stem uit.