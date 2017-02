Werkstraf voor vervalsen handtekening ex

De man streek met zijn vervalsing 9.000 euro op (foto: Pixabay.com)

ASSEN/EMMEN – Een 59-jarige Emmenaar moet dertig uur werkstraf verrichten vanwege het vervalsen van verzekeringspapieren. Dat bepaalde de politierechter vanochtend.

De man vervalste de handtekening van zijn ex-vrouw om een verzekering af te kopen. De twee waren verwikkeld in een vechtscheiding. Ze konden het niet eens worden over onder meer de verkoop van hun huis.



Geldnood was voor de man de aanleiding om valsheid in geschrifte te plegen. Hij streek 9.000 euro op met zijn actie. Daarmee wilde hij zijn lopende schulden aflossen.



De vrouw is inmiddels gecompenseerd door de verzekeraar. De man zit in de schuldsanering.