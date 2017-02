Vier keer repeteren en dan optreden: 'Het gaat altijd goed'

HOOGEVEEN - Vier avonden oefenen en daarna meteen optreden. Projectkoor Praise United - 140 man sterk - doet het. Het levert een kerk vol blije zangers en zangeressen op.

"Het leuke is dat allerlei mensen van verschillende geloven samenkomen hier in de Vredenhorstkerk in Hoogeveen om te zingen", zegt initiatiefnemer Martin Brand. "Zeker mensen die voor het eerst meedoen, denken dat je niet zo snel een anderhalf uur durend optreden voor elkaar krijgt. Maar echt, het gaat altijd goed."Donderdagavond werd voor het laatst geoefend en volgende week zaterdag is het eerste optreden in Emmen. Het is voor de derde keer dat het project Praise United in Drenthe wordt georganiseerd. De deelnemers zijn enthousiast: "Ik word heel blij om mee te zingen met allemaal verschillende mensen om mij heen."Toetsenist Henk Doest is de enige muzikale begeleider op deze avond: "Ik ben een soort herdershond die om de kudde loopt en zorgt dat iedereen een beetje erbij blijft. Ik bewaak de grenzen, zeg maar. Heel leuk om te doen en ik vind het zo mooi dat allerlei geloven en allerlei leeftijden door elkaar heen zitten om te zingen."De vorige twee edities werd alleen in Hoogeveen opgetreden. Maar dit jaar is Praise United ook te zien in Emmen en Assen.