Weken wiebelen voor betere concentratie

Wiebelexperiment op school (foto: facebook SBO 't Hoge Holt)

RODEN - Stilzitten in de klas? Voor sommige kinderen is het bijna niet te doen. Om de concentratie van de leerlingen te verbeteren is basisschool SBO 't Hoge Holt in Roden een wiebelexperiment begonnen.







"Je zegt altijd tegen de leerlingen: 'Stilzitten. Voeten onder de tafel'. Maar kinderen willen gewoon bewegen", zegt basisschooldirecteur Nettie Feenstra.



Dertig leerlingen hebben fietsbanden om de poten van hun tafeltjes geknoopt. Hier kunnen ze in de les hun voeten opzetten en wiebelen met de benen. Dit ziet er zo uit: